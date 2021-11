Em Maracanaú, homem é preso suspeito de integrar organização criminosa

Um homem suspeito de integrar um grupo criminoso foi preso na manhã dessa terça-feira, 23. A captura ocorreu no município de Maracanaú, a 25 km da Capital. Ele não ofereceu resistencia ao ser abordado pelos agentes de segurança. Segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o grupo é indicado como responsável por vários homicídios no município.

Sobre o assunto Enteado mata padrasto a facadas após discussão e foge

Operação reforça segurança com 100 policiais militares no Crajubar

Funcionários de empresa de internet são ameaçados por criminosos em Aquiraz

Polícia Militar intercepta carga de cigarros contrabandeados do Paraguai

A prisão ocorreu durante patrulhamento na área do conjunto Timbó. Os agentes receberam informações acerca da localização do indivíduo. A equipe imediatamente se dirigiu ao endereço repassado. No local, a tia do suspeito – moradora da residência – autorizou a entrada dos PMs. Lá, a equipe encontrou o suspeito, identificado como Carlos Eduardo Herculano Policarpo, de 18 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele foi encaminhado ao 21º Distrito Policial (DP), que o autuou em flagrante com base no crime de organização criminosa, pois Carlos Eduardo já vinha sendo investigado por envolvimento nesse tipo de crime.



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags