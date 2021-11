Operação reforça segurança com 100 policiais militares no Crajubar

Os agentes da Polícia Militar contarão ainda com o apoio da Polícia Civil, da Guarda Municipal e do Departamento Municipal de Trânsito

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) inicia a operação Centro Seguro nesta sexta-feira, 26, no triângulo Crajubar. Com o objetivo de reforçar a segurança na área central dos municípios de Crato, Juazeiro e Barbalha, a operação contará com um reforço de 100 policiais militares, distribuídos diariamente na área do 2º Batalhão de Polícia Militar.

LEIA MAIS | Todas as semanas, 385 mulheres sofrem algum tipo de violência doméstica no Ceará



A abertura do Centro Seguro ocorrerá às 09 horas, nos seguintes locais: Praça Padre Cícero, em Juazeiro do Norte; Praça da Sé, no Crato; e Praça da Estação, em Barbalha. O policiamento será realizado nas modalidades a pé, em viaturas, motos e a cavalo, até o dia 25 de janeiro de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a operação, a Polícia Militar contará com o apoio de outras forças, dentre elas, a Polícia Civil, a Guarda Municipal e o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran). A ação pretende garantir a segurança de consumidores e comerciantes, em uma das épocas consideradas de maior fluxo de pessoas nas áreas comerciais desses municípios.

Sobre o assunto Pai é preso em flagrante suspeito de estuprar a própria filha de 13 anos

Suspeito de participar de homicídio na Comunidade das Quadras é preso

Enteado mata padrasto a facadas após discussão e foge

De acordo com o comandante do 2ºBPM, Tenente-Coronel Patrício Lima de Sant’ana, os agentes de segurança ficarão espalhados em diversas ruas dos Centros Comerciais dos municípios do triângulo Crajubar, com ênfase nas áreas de maior movimentação de pessoas.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags