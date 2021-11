Polícia Militar intercepta carga de cigarros contrabandeados do Paraguai

Após um patrulhamento em uma localidade conhecida como Guaribas, na cidade do Crato, na madrugada dessa quarta-feira, 24, a 3ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai. O produto estava em um caminhão que era seguido em comboio por outros dois veículos no momento da abordagem.

A PMCE informou à rádio CBN Cariri que esse material seria comercializado na região do Cariri. A apreensão aconteceu porque os agentes consideraram suspeito o comboio formado por três veículos na avenida Joaquim Elias da Franca.

Um dos veículos conseguiu fugir do local. Além da carga com 205 caixas e 154 pacotes de cigarros, os policiais apreenderam um carregador portátil e também um rádio transmissor. Os condutores dos veículos foram levados para uma unidade da Polícia Federal em Juazeiro do Norte, onde um inquérito foi instaurado.



