Enteado mata padrasto a facadas após discussão e foge

Um enteado matou o padrasto a facadas após discussão em Juazeiro do Norte, região do Cariri, no Ceará, e fugiu após o crime. O crime aconteceu após discussão entre os dois, no sábado, 20. A Polícia Civil investiga o caso, por meio da Delegacia de Juazeiro do Norte.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima tem passagens por lesão corporal dolosa, ameaça no contexto de violência doméstica e familiar e ainda crime contra administração pública.

O Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte segue realizando diligências e oitivas com o objetivo de elucidar as circunstâncias e capturar o responsável pelo crime.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3572-1736, do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa de Juazeiro do Norte (NHPP) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

As denúncias também podem ser feitas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.



