Ciclista é baleado em tentativa de assalto em Maracanaú

O jovem levou um tiro no braço. Caos é investigado pela Delegacia do Acaracuzinho

Um homem de 29 anos foi baleado no braço em uma tentativa de assalto enquanto pedalava com um grupo no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, na noite dessa quarta-feira, 13. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem passava por um viaduto quando os homens anunciaram o assalto. Durante a ação, o ciclista de 29 anos foi baleado e socorrido para uma unidade hospitalar.

LEIA MAIS | Suspeito de roubar bicicleta com arma falsa é baleado no José Walter durante fuga

A SSPDS não informou quais pertences do jovem foram roubados. O caso é apurado pelo 20º Distrito Policial (DP), no Acaracuzinho. No local, as composições do 14º Batalhão reforçaram o policiamento por meio de viaturas da área. Ainda de acordo com a SSPDS, a região também recebe serviço extraordinário em horários e pontos estratégicos para ampliar a segurança.



