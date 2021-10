Rodovias do Ceará apresentam redução de acidentes fatais durante feriado

Fiscalizações nas vias foram feitas com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) e da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC).

As rodovias estaduais apresentaram reduções nos números de acidentes, de danos materiais e de acidentes fatais durante o feriadão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. As ações preventivas começaram no sábado, 9, e foram concluídas nessa terça-feira, 12 de outubro. No balanço de 2021, em comparativo com 2020, houve redução em 15% no total de acidentes, além de redução de 25% em vítimas fatais.

Segundo dados do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual da Polícia Militar do Ceará (BPRE/ PMCE), o número de feridos, no entanto, apresentou aumento de 5%. Foram 22 casos no ano passado, e 23 em 2021.

Balanço também mostra que, em 2020, foram 33 acidentes. Neste ano, foram 28. Já de danos materiais, foram 15 contra 12 em comparação aos dois anos. O dado representa retração de 20% entre os períodos. Ainda, foram quatro as vítimas fatais registradas em 2020, contra três, em 2021.

De acordo com o BPRE, as ações estratégicas da operação para o feriado contaram com o reforço de policiamento nas estradas, ações de policiamento ostensivo e preventivo, além de fiscalizações com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) e da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC).

