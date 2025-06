Advogado bate carro após ser alvo de tiros no município de Madalena

Imagem de apoio ilustrativo: caso é investigado pela Delegacia de Boa Viagem / Crédito: Divulgação / SSPDS

Um advogado foi vítima de uma tentativa de homicídio durante a última quinta-feira, 19, no município de Madalena, distante 185 quilômetros (km) de Fortaleza. O atentado resultou ainda em um acidente, já que surpreendido pelos tiros, o profissional perdeu o controle do veículo que dirigia e colidiu com árvores na lateral da pista. LEIA TAMBÉM: Bia dançarina: vídeos desagradavam facção e criminosos ordenaram execução