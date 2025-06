Estrutura de terminal de ônibus desaba em Maracanaú e deixa pessoas feridas

As vítimas, quatro operários que estavam no teto, caíram junto da estrutura e foram socorridos, segundo o Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para a ocorrência e informou, por meio de nota, que atendeu o desabamento ao lado do complexo de medicina da faculdade de Medicina da Uninassau, na avenida Yolanda Pontes Vidal Queiroz, no bairro Jereissati I.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Conforme a corporação, a construção era uma estrutura para abrigo de parada de ônibus e desabou durante o trabalho dos operários, que estavam no teto. Os operários caíram com a estrutura e saíram feridos. As vítimas tiveram contusões.

"As equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros, realizaram a retirada segura das vítimas e deram apoio à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que procedeu com a avaliação médica no local e realizou o transporte dos feridos às unidades hospitalares", informou o Corpo de Bombeiros.

Prefeitura de Maracanaú diz que construção era de iniciativa privada

A Prefeitura de Maracanaú informou que a construção é de responsabilidade privada como parte de uma contrapartida vinculada a um empreendimento da iniciativa privada e que, posteriormente, seria entregue para uso público.