Com 35,4ºC, Limoeiro do Norte registra maior temperatura do Estado

Os picos de temperatura se concentraram no interior do Ceará, diz Funceme

A cidade de Limoeiro do Norte, no Baixo Jaguaribe, registrou a maior temperatura do Ceará na segunda-feira, 16, com 35,4ºC. A informação é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Os registros de altas temperaturas se concentraram no interior do Estado. Depois de Limoeiro, vem a cidade de Jaguaruana e Russas, com 35,1ºC; Morada Nova, com 34,6ºC; e Santa Quitéria, com 34,3ºC.