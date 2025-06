Pais de recém-nascido são presos no Ceará suspeitos de tortura

A prisão do casal foi realizada pela Polícia Militar do Ceará. O Conselho Tutelar recebeu uma denúncia e encaminharam a criança a um hospital, onde foram constatadas as lesões. Em razão da gravidade, o bebê foi levado ao hospital regional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Conforme apuração do O POVO, a criança apresentava lesões no olho, na coxa, no peito, na orelha e na região íntima. A situação da criança causou comoção entre os profissionais da segurança que acompanhavam a ocorrência.

Conforme a Polícia Militar, o pai do recém-nascido fugiu do hospital enquanto a criança recebia atendimento médico, no entanto ele foi localizado e capturado. A mãe também foi presa.

Outro bebê foi morto por espancamento há menos de um mês em Juazeiro do Norte

Um casal foi preso suspeito de matar o próprio filho, um bebê de um mês e 19 dias no município de Juazeiro do Norte, a 527 quilômetros de Fortaleza. A prisão aconteceu no dia 11 de maio deste ano. A criança havia recebido atendimento médico 15 dias antes de ser morta com o braço fraturado. A criança foi levada ao hospital no dia 11 e os profissionais de saúde constataram que o bebê estava morto.