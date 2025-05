Amor por toda a vida: Após 74 anos de união, casal morre no mesmo dia

O casamento foi em 1951; da união nasceram seis filhos. / Crédito: Reprodução/Facebook Marta Estela de Haro

Um amor que atravessou décadas, superou perdas e resistiu ao tempo. Assim pode ser resumida a história de Odileta Pansani de Haro, de 92 anos, e Paschoal de Haro, de 94, moradores de Votuporanga, no interior de São Paulo. Após 74 anos de casamento, o casal faleceu no mesmo dia, com apenas dez horas de diferença. Eles deixaram cinco filhos, seis netos e quatro bisnetos. As informações são da Folha de S. Paulo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 74 anos de amor: o início na praça da Matriz Tudo começou em um encontro casual na Praça da Matriz, no centro de Votuporanga, a 527 km da capital. Odileta havia chegado recentemente de Mirassol com os pais e sete irmãos. Tinha 15 anos quando conheceu Paschoal, um ano mais velho, nascido na cidade e com oito irmãos. SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp Durante uma típica paquera da época, Paschoal rodava uma correntinha no ar quando ela escapou de sua mão e caiu no braço de Odileta. Esse pequeno acaso se transformou no pretexto ideal para iniciar uma conversa. A partir dali, passaram a se corresponder por cartas. O casal se casou em 15 de abril de 1951, na fazenda dos pais de Odileta — mesma data em que Paschoal completava 20 anos. Ao longo da vida, tiveram seis filhos. A primogênita, Sílvia, morreu aos 33 anos, vítima de leucemia. A perda foi marcante, mas fortaleceu a união entre eles. “Eles fizeram tudo o que podiam por ela. Até remédio com pingos de creolina minha mãe chegou a tomar”, recorda Luciano de Haro, um dos filhos, em entrevista à Folha de S. Paulo.

74 anos de amor: tradições de uma família unida Enquanto Odileta cuidava da casa e dos filhos, Paschoal trabalhou em lojas de tecidos e calçados com os irmãos. A rotina era marcada por simplicidade e tradição. Todos os domingos, filhos e netos se reuniam na casa do casal — uma tradição que perdurou por anos. LEIA TAMBÉM | Casal se reencontra 19 anos após se separar



A data de 15 de abril também ficou marcada na história da família. Além de ser o dia do casamento e aniversário de Paschoal, é também a data de nascimento da primeira neta, Camila, e da primeira bisneta, Athena, que vive em Londres. 74 anos de amor: os últimos anos e um adeus compartilhado Nos últimos anos, Odileta foi diagnosticada com Alzheimer e passou a ser cuidada pelo marido. Em 2023, Paschoal foi diagnosticado com câncer no intestino e, segundo os médicos, seu tratamento seria apenas paliativo. Com a saúde cada vez mais debilitada, Paschoal temia deixar a esposa sozinha. “Ele dizia que não queria que ela ficasse sofrendo. Chegou a pedir a Deus para levá-los juntos. E foi o que aconteceu”, contou Luciano à Folha de S. Paulo.