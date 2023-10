Paciente em cuidados paliativos se casa na enfermaria do HGF

Idoso está internado na enfermaria pós-cirúrgica e contou aos médicos que gostaria de oficializar o casamento com a parceira, com quem vive há sete anos

Deusdedith Gomes, de 64 anos, está internado no HGF desde o dia 11 de setembro. O paciente compartilhou com a equipe de serviços de Cuidados Paliativos que gostaria de oficializar o casamento com a companheira Lucinete Vieira, de 62 anos. Os dois estão juntos há sete anos .

“Foi um pedido surpresa depois de ele conversar com a equipe. Mas, quando é amor, a gente aceita”, compartilhou Lucinete em nota publicada pela Secretaria da Saúde (Sesa).

Os profissionais providenciaram um casamento simples e reuniram pessoas importantes para os noivos, além de outros funcionários do hospital.

De acordo com informações da Secretaria, o casamento foi feito nas esferas civil e religiosa, com o suporte da Comissão Ecumênica do HGF, da juíza de paz Toia Vasconcelos e do padre Alex Ludo Hulsmans, da paróquia São José.

A equipe multiprofissional de Cuidados Paliativos, composta por oito médicos, três enfermeiras, três psicólogas, duas assistentes sociais, uma fisioterapeuta e uma fonoaudióloga, busca proporcionar qualidade de vida a pacientes e familiares diante de uma doença que ameaça a vida.

“As pessoas costumam falar de preparação para a morte, mas nós tratamos da vida. Nosso trabalho vai além do controle de sintomas. Nós acompanhamos todo o cuidado com o paciente, valorizando sempre a dignidade e as virtudes dele”, destacou a médica e coordenadora Raisa Carvalho.