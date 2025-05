Maio é mês das noivas; conheça a história do vestido de casamento

Moda criada pela monarquia britânica influenciou gerações e fez do branco o símbolo da pureza, da riqueza e da união nos casamentos ocidentais

Segundo artigo publicado pela revista americana Vogue, em 2024, a monarca, conhecida por seu apreço pela moda, optou por um traje nada convencional para a época: um vestido de cetim de seda creme Spitalfields com babados de renda Honiton no pescoço e nas mangas, cintura marcada, anágua de crinolina e uma coroa de flores no lugar da tradicional tiara.

Maio é o mês das noivas, mas foi em 10 de fevereiro de 1840, em Londres, quando a Rainha Vitória casou-se com o príncipe Albert usando um vestido branco, que foi estabelecida uma tendência que transformaria para sempre os casamentos no Ocidente.

À medida que os relatos do casamento de Vitória se espalhavam por toda a Europa, outros monarcas e líderes europeus passaram a adotar a mesma estética para as cerimônias reais.

A escolha refletia o desejo da rainha de se destacar em um momento especial, que ela descreveu como “o dia mais feliz da minha vida”. Até então era comum que noivas da realeza utilizassem vestidos em tons variados, com destaque para o vermelho.

O uso do branco era visto como sinal de sofisticação e status, uma vez que manter peças claras limpas era um desafio no século XIX. Lavar roupas era trabalhoso e, por isso, os vestidos brancos eram considerados itens de luxo.

Outra razão para sua popularização foi a estética: o branco se destacava nas primeiras fotografias em preto e branco ou em tons de sépia, o que tornava as imagens mais nítidas e impactantes. Ainda assim, a democratização do vestido branco demoraria algumas décadas.

Conforme o artigo da Vogue, com o tempo, a cor branca passou a carregar outros significados. Além da pureza e da inocência, passou a representar riqueza, já que sua manutenção exigia recursos.

O aumento da prosperidade econômica e o avanço da indústria têxtil permitiram a produção em massa de roupas, tornando os vestidos nupciais mais baratos e descartáveis. Junto com essa mudança, vieram as grandes festas e o desejo de transformar o casamento em um evento visualmente marcante.

Até o início do século XX, muitas mulheres de classe média e baixa continuavam se casando com o melhor vestido que tinham no armário. Foi apenas no período pós-Segunda Guerra Mundial, segundo a Vogue, que o vestido branco se tornou acessível para a maioria das noivas na Europa e nos Estados Unidos.

De acordo com a Vogue, em 1956, as fotos e filmagens de Grace Kelly em seu vestido de renda, seda, pérolas e tule foram amplamente divulgadas e serviram como modelo para noivas ao redor do mundo.

Em 1981, o casamento do Príncipe Charles com Lady Diana foi assistido por 750 milhões de pessoas. Diana usou um vestido de tafetá de seda marfim com uma cauda de 7,6 metros, desenhado por David e Elizabeth Emanuel, um marco na moda nupcial.

Mais recentemente, os vestidos usados por Kate Middleton, da grife Alexander McQueen by Sarah Burton, e Meghan Markle, desenhado por Clare Waight Keller para a Givenchy, também ganharam repercussão global e inspiraram inúmeras cópias em tempo recorde, como aponta a Vogue.

A Rainha Vitória estabeleceu duas tendências principais de moda durante sua vida: preto profundo para o luto e vestidos de noiva brancos Crédito: Pinterest

Vestido de casamento branco: alta-costura e a tradição do “vestido final”

A tradição de encerrar desfiles de alta-costura com um vestido de noiva branco também ajudou a consolidar essa peça como ícone da moda. Conforme a Vogue, os estilistas criavam vestidos de noiva para clientes especiais, e durante a primeira metade do século XX, esses trajes passaram a integrar as coleções de verão.

Um exemplo citado pela publicação é o vestido branco desenhado por Jeanne Lanvin em 1924 para o casamento de sua filha Marguerite Marie-Blanche com o Conde Jean de Polignac, que é considerado um modelo emocionante até hoje.

A tradição de finalizar desfiles com vestidos brancos remonta aos anos 1940 ou 1950. Um artigo da Vogue publicado em abril de 1957 já mencionava que as coleções de primavera em Paris tradicionalmente se encerravam com a apresentação de um vestido de noiva.

Alguns desses trajes se tornaram ícones da moda, como o vestido casulo criado por Yves Saint Laurent em 1965.

Vestido branco de casamento atravessando fronteiras culturais

Mesmo em culturas onde o branco não é a cor predominante nos casamentos, como na China, onde o vermelho simboliza sorte e prosperidade, o vestido branco passou a ser usado por algumas noivas, especialmente em sessões fotográficas e momentos oficiais.

Embora o traje possa ser substituído por terninhos brancos ou outras peças modernas, a cor ainda é a principal escolha para cerimônias ocidentais.

Vestido de casamento branco: novas tendências apontam para mais liberdade no altar

Ainda assim, algumas celebridades têm ajudado a desafiar essa tradição. O vestido rosa-claro usado por Reese Witherspoon em seu casamento de 2011, por exemplo, impulsionou as vendas de vestidos em tons pastéis nas boutiques mais tradicionais dos Estados Unidos.

Na passarela, a modelo Adut Akech encerrou o desfile de alta-costura da Chanel outono-inverno 2018 com um tailleur de tweed verde-menta de duas peças, um sinal de que a moda nupcial pode estar se abrindo para novas cores.

Agora, 180 anos depois do casamento da Rainha Vitória, pode ser que a história esteja prestes a dar mais um passo, resgatando a variedade e a criatividade que existiam antes do branco, mas sem esquecer a importância simbólica e cultural dos vestidos que marcaram as gerações.

