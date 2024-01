Suspeito de triplo homicídio é morto em intervenção policial em Limoeiro do Norte

O homem suspeito de matar três pessoas no final da tarde dessa quarta-feira, 24, na Zona Rural de Limoeiro do Norte (Vale do Jaguaribe) morreu em decorrência de uma intervenção policial por volta das 18 horas desse sábado, 27, no mesmo município. Na ocorrência, três policiais militares foram baleados de raspão, mas sem gravidade.



De acordo com a Polícia Militar, composições policiais receberam informações sobre o local onde José Nilson Rodrigues de Matos Junior, de 37 anos, estava escondido. "Na localidade Setor NH05, o suspeito foi visualizado", informou a corporação.



"Este, ao perceber a aproximação dos militares, efetuou disparos de arma de fogo na direção dos militares, os quais, a fim de garantir a legítima defesa e cessar a agressão, revidaram os tiros".