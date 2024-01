Polícia faz buscas por suspeito de matar três pessoas em Limoeiro do Norte

As forças de segurança do Estado fazem buscas pelo homem que matou três pessoas no final da tarde dessa quarta-feira, 24, na Zona Rural de Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe.



Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia foi acionada, primeiramente, para uma ocorrência de homicídio à bala, dentro de um estabelecimento comercial, que vitimou um homem de 52 anos. Garibaldo Rodrigues de Matos chegou a ser socorrido, mas morreu em uma unidade de saúde.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas buscas pelo suspeito do crime, os agentes de segurança foram até a casa dele, onde encontraram dois corpos, de uma mulher de 40 anos e de um homem de 34 anos. Eles foram identificados como Ana Paula Silva e Arlindo Silva. As vítimas eram irmãos.