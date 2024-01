30 anos depois, mulher condenada por matar companheiro é presa em Juazeiro

Uma idosa de 66 anos foi presa em decorrência de uma mandado de prisão definitiva nessa quarta-feira, 24, em Juazeiro do Norte , no Cariri cearense. Maria Gonçalves Dantas havia sido condenada por matar próprio companheiro , José Samid Lucas de Souza, de 44 anos, em 8 de abril de 1990, no Crato , município vizinho a Juazeiro.

Submetida ao Tribunal do Júri em 2012, os jurados entenderam que Maria agiu com dolo, e ela foi condenada a 19 anos de prisão. A ré também havia sido acusada por ocultação de cadáver, mas o crime prescreveu quando ela foi a julgamento.



Espelho do trâmite processual disponibilizado no sistema de consulta processual do Tribunal de Justiça do Estado (TJCE) mostra que, em 1997, quando a acusada foi pronunciada, ela se encontrava foragida.



Em 2009, porém, ela constava como presa. Já em 2012, o caso havia transitado em julgado, quando não há possibilidade de recurso, sendo que foi suspenso desde 2014. A provável prescrição do crime ocorreria em 2032.



A prisão foi realizada pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia da Regional do Crato em conjunto com a Delegacia de Milagres.