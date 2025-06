Dois homens são presos e 21 kg de drogas apreendidos em Lavras da Mangabeira

A operação da Polícia Militar do Ceará aconteceu na manhã deste sábado, 28, na zona rural do município

Dois homens foram presos e 21 quilos de entorpecentes foram apreendidos no Sítio Cuandú, zona rural de Lavras da Mangabeira, distante 440,59 km de Fortaleza, durante um patrulhamento do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A ação aconteceu na manhã deste sábado, 28.

Os agentes estavam em operação na rodovia federal BR-230 quando avistaram um veículo suspeito. Com a aproximação da viatura se aproximou, o condutor tentou fugir pela contramão, e após alguns quilômetros, foi interceptado.