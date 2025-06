Condenados e presos provisórios do Ceará terão processos reavaliados e podem receber soltura

Justiça vai reavaliar condenações por tráfico com menor quantidade de maconha, prisões preventivas com mais de um ano responsáveis por crianças e pessoas com deficiência

Presos de todas as penitenciárias cearenses, condenados e provisórios, que podem ter processos substituídos por medidas cautelares devem passar pelo mutirão do "Pena Justa", do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A ação acontece entre o dia 30 de junho a 30 de julho.

Conforme o TJCE, a iniciativa tem o objetivo de amenizar a superlotação carcerária e regularizar a situação processual das pessoas privadas de liberdade.