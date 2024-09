Homem é preso no interior do CE suspeito de esfaquear a companheira

Um homem foi preso durante a madrugada desta quinta-feira, 26, suspeito de assassinar a companheira a facadas no município de Lavras da Mangabeira, distante 440 quilômetros (km) de Fortaleza. O crime teria sido cometido em uma residência no bairro Vila Cruzeiro, onde o capturado teria esfaqueado a vítima no pescoço durante uma discussão.

O caso ocorreu por volta da meia-noite, quando uma equipe de policiais foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). No local, os agentes encontraram a vítima já morta e o homem com ferimentos de faca, resultados de uma suposta tentativa de suicídio após o crime.