Governo dobra sistema de radiocomunicação para forças da segurança do Ceará

O Governo do Ceará dobrou o sistema de radiocomunicação para as forças de segurança com a entrega de 3.600 novos equipamentos e licenças que permitem a ampliação do sistema usado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O governador Elmano de Freitas (PT) esteve presente na solenidade de entrega dos equipamentos na noite da quarta-feira, 25, e afirmou que investimento é de R$ 1 milhão por mês, a mais do que já existe, em comunicação para as forças de segurança.

Com a implementação, o Ceará passa a ter a maior rede integrada de radiocomunicação das Forças de Segurança do Brasil, com mais de 10.400 dispositivos.

O governador Elmano afirmou que a iniciativa permite a comunicação entre as bases, delegacias e viaturas para se facilitar a conversação entre as forças de segurança. Com a implantação da tecnologia, o Ceará se torna o estado com melhor rede de comunicação das forças de segurança, o que resulta na maior condição para que as forças de segurança possam atuar no enfrentamento ao crime.