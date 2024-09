CBMCE alerta para riscos de queimaduras por caravelas e águas-vivas

Crédito: Reprodução/ Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

Conforme explica o capitão Rodrigo Monteiro Carneiro, caravelas e águas-vivas são animais distintos e que, a maior incidência de queimaduras na Praia do Futuro, em específico, é causada por caravelas. Estes animais são empurrados pelos ventos para a faixa de areia, especialmente no verão, época de procriação.

O aparecimento recorrente de águas-vivas e caravelas nas praias do Ceará levou o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE) a emitir um alerta para os riscos de queimaduras feitas por estes animais aquáticos.

Ao ser queimado por este animal, é recomendado estar atento ao ambiente, uma vez que a dor é causada pelo contato com os filamentos. Além disso, é fundamental adotar as seguintes medidas para aliviar a queimação:

A Caravela Portuguesa, popularmente conhecida como flutuador, se move pela ação dos ventos. No que se refere à sua estrutura, apresenta uma consistência gelatinosa e coloração que varia do azulado ao violeta. Normalmente o seu comprimento pode variar de 10 cm a 30 cm.

Lave o local com água do mar ou soro fisiológico gelado;



Vinagre branco também é indicado para neutralizar a toxina e aliviar a dor;



Evite o uso de água doce pois, em caso contrário, a queimadura pode ser potencializada.



Em casos graves, é necessário procurar atendimento médico imediatamente.

Como prevenir

Para prevenir acidentes, é importante estar atento às recomendações do Corpo de Bombeiros:

Evite áreas onde há presença de águas-vivas e caravelas



Pergunte ao guarda-vidas sobre a presença destes animais no local



Alguns estados adotam uma bandeira lilás no posto do guarda-vidas como indicativo da presença de águas-vivas e caravelas



Outro indicativo da presença de cnidários é o avistamento destes animais na areia da praia



Não toque nestes animais, mesmo mortos



Ao caminhar na praia, procure utilizar calçado, evitando assim pisar em tentáculos de águas-vivas e caravelas



Ao praticar mergulho, considere utilizar roupa de mergulho que cubra a maior parte possível da pele



Se queimado, não lave o local com água do mar e use vinagre branco



Caso apresente sintomas graves, procure atendimento médico.

Aumento da população de cnidários

As águas-vivas (ou medusas) e caravelas são animais aquáticos simples e de vida livre pertencentes ao Filo Cnidaria, assim como as anêmonas e corais. O aumento súbito da população de cnidários em um local é chamado de afloramento de medusas, fenômenos que ocorrem naturalmente, mas que nas últimas décadas têm sido estimulados devido ao aumento da temperatura das águas oceânicas e alterações dos ambientes praianos.

De acordo com o Ministério da Saúde, um afloramento no verão de 2011/2012 no litoral do Paraná causou a ocorrência de mais de 20 mil acidentes por uma espécie de água-viva (Chrysaora lactea), conforme dados do Corpo de Bombeiros local.