Homem acusado de homicídio no Amazonas é preso em trecho de rodovia em Sobral

Suspeito foi capturado durante abordagem em um ônibus interestadual após identificação de mandado de prisão em aberto

Um homem acusado de homicídio qualificado no município de Manaus, no estado do Amazonas, foi preso nessa quarta-feira, 14, em um trecho da rodovia BR-222, no município de Sobral, no Norte do Estado.

A captura aconteceu por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PF) após abordagem em um ônibus interestadual que realizava a linha Fortaleza com destino ao estado do Pará.