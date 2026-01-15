Homem acusado de homicídio no Amazonas é preso em trecho de rodovia em Sobral

Homem acusado de homicídio no Amazonas é preso em trecho de rodovia em SobralSuspeito foi capturado durante abordagem em um ônibus interestadual após identificação de mandado de prisão em aberto
Um homem acusado de homicídio qualificado no município de Manaus, no estado do Amazonas, foi preso nessa quarta-feira, 14, em um trecho da rodovia BR-222, no município de Sobral, no Norte do Estado.
A captura aconteceu por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PF) após abordagem em um ônibus interestadual que realizava a linha Fortaleza com destino ao estado do Pará.
Durante a fiscalização de passageiros e consultas no sistemas da PRF, foi identificado que o suspeito tinha uma mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado por motivo fútil.
O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Sobral. No local, foi cumprido a determinação judicial. Ele foi colocado à disposição da Justiça e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.