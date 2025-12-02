Jogador é preso por abuso sexual após encontro via aplicativo

Os jornais locais informaram que a vítima apresentou uma queixa formal por agressão sexual, o que levou as autoridades a prendê-lo preventivamente. O clube suspendeu o jogador imediatamente, embora tenha evitado comentar as circunstâncias relatadas pela imprensa.

A polícia da Polônia prendeu Ibrahima Camará, ex-jogador do Braga (Portugal) e atualmente no Radomiak Radom, depois que uma mulher de 30 anos o acusou de abuso sexual. Segundo a imprensa polonesa, Camará, de 26 anos, teria conhecido a mulher por meio de um aplicativo e, posteriormente, a convidado para sua casa.

Em comunicado oficial, o clube ressaltou que tomou a decisão por causa de informações que exigem esclarecimentos das autoridades. “O Radomiak SA informa que, por decisão da direção, Ibrahima Camará foi suspenso de seus direitos de jogador devido ao surgimento de informações que requerem apuração. O clube condena qualquer conduta que viole a legislação. Ao mesmo tempo, não comentará detalhes ou especulações enquanto a investigação não for concluída”, informou o clube.

A mídia polonesa também relata que Camará e a mulher teriam se encontrado após o contato pelo aplicativo, o que culminou na denúncia que motivou sua detenção. Ele permanece em prisão preventiva enquanto o Ministério Público conduz as investigações.

Camará iniciou a formação no Braga, onde atuou até a categoria sub-20. Depois, prosseguiu a carreira no Moreirense entre 2018 e 2022 e, em seguida, defendeu o Boavista por três temporadas. No início desta temporada, ele assinou com o Radomiak Radom.

