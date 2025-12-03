Reforma do Memorial Padre Cícero deve ser concluída em janeiro de 2026, afirma Prefeitura de Juazeiro

A Prefeitura de Juazeiro do Norte informou que a reforma do Memorial Padre Cícero deve ser concluída em janeiro de 2026. O equipamento cultural, fechado desde 2020, passou por um longo período de interrupção nas obras, cerca de um ano e meio, e só teve o ritmo retomado após a liberação de recursos por parte do Governo do Estado.

A requalificação do memorial integra uma parceria entre a gestão municipal e o Governo do Ceará. Em dezembro de 2024, o projeto chegou a ser marcado por trocas de acusações públicas entre o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito Gledson Bezerra (Podemos) sobre o repasse de verbas do convênio. Após o impasse, R$ 4,5 milhões foram liberados, contemplando não apenas o Memorial, mas também a reforma do Cemitério São João Batista, obras de pavimentação e a construção do Centro Administrativo Municipal.