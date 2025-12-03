Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reforma do Memorial Padre Cícero deve ser concluída em janeiro de 2026, afirma Prefeitura de Juazeiro

Equipamento cultural encontra-se fechado desde 2020
Samira Ribeiro
Samira Ribeiro
A Prefeitura de Juazeiro do Norte informou que a reforma do Memorial Padre Cícero deve ser concluída em janeiro de 2026. O equipamento cultural, fechado desde 2020, passou por um longo período de interrupção nas obras, cerca de um ano e meio, e só teve o ritmo retomado após a liberação de recursos por parte do Governo do Estado.

A requalificação do memorial integra uma parceria entre a gestão municipal e o Governo do Ceará. Em dezembro de 2024, o projeto chegou a ser marcado por trocas de acusações públicas entre o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito Gledson Bezerra (Podemos) sobre o repasse de verbas do convênio. Após o impasse, R$ 4,5 milhões foram liberados, contemplando não apenas o Memorial, mas também a reforma do Cemitério São João Batista, obras de pavimentação e a construção do Centro Administrativo Municipal.

Segundo a Prefeitura, a obra entrou na fase final, com a instalação do forro, após a conclusão dos serviços de tubulação e das fiações elétricas. A nova reforma, iniciada oficialmente em 5 de agosto de 2025, prevê adequações para garantir acessibilidade e a retomada da exposição das relíquias do Padre Cícero, figura central da história e da fé popular no Cariri.

Com a entrega prevista para o início de 2026, a expectativa é que o Memorial Padre Cícero volte a receber visitantes, pesquisadores e fiéis, retomando seu papel como um dos principais pontos de memória e turismo religioso da região.

cariri

