Comerciante investigado por crime contra político no Cariri é executado

Comerciante e motociclista de aplicativo são mortos a tiros em Juazeiro do Norte / Crédito: Reprodução

Um ataque a tiros foi registrado no bairro São José, em Juazeiro do Norte, na manhã deste sábado, 29. A ação criminosa resultou na morte de um comerciante, apontado como o alvo principal dos atiradores, e de um motorista de aplicativo que passava pelo local. As vítimas foram identificadas como Cícero Ronaldo Nunes, de 43 anos, conhecido como "Ronaldo do Mercantil", e o motociclista Adão Ferreira, de 27 anos.

Segundo apuração do O POVO, Cícero Ronaldo estava entre os presos alvos de uma operação deflagrada em março deste ano. O homem estaria envolvido em um plano para assassinar um ex-prefeito de Nova Olinda. Na época do crime a investigação apontava que o grupo saiu de Pernambuco com destino ao Cariri no intuito de executar o antigo gestor. A Polícia Civil do Ceará informou que Cícero possuía ficha criminal, com passagens por homicídio doloso, lesão corporal dolosa e porte ilegal de arma de fogo. Testemunhas relataram que homens encapuzados chegaram em um carro preto, cercaram o comerciante e efetuaram disparos. No local, a perícia encontrou cápsulas de fuzil.