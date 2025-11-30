Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Comerciante investigado por crime contra político no Cariri é executado

O alvo do crime seria o comerciante e o motorista de aplicativo teria sido morto vítima de bala perdida, enquanto passava pelo local
Bianca Nogueira
Um ataque a tiros foi registrado no bairro São José, em Juazeiro do Norte, na manhã deste sábado, 29. A ação criminosa resultou na morte de um comerciante, apontado como o alvo principal dos atiradores, e de um motorista de aplicativo que passava pelo local. 

As vítimas foram identificadas como Cícero Ronaldo Nunes, de 43 anos, conhecido como "Ronaldo do Mercantil", e o motociclista Adão Ferreira, de 27 anos.

Segundo apuração do O POVO, Cícero Ronaldo estava entre os presos alvos de uma operação deflagrada em março deste ano. O homem estaria envolvido em um plano para assassinar um ex-prefeito de Nova Olinda.

Na época do crime a investigação apontava que o grupo saiu de Pernambuco com destino ao Cariri no intuito de executar o antigo gestor. 

A Polícia Civil do Ceará informou que Cícero possuía ficha criminal, com passagens por homicídio doloso, lesão corporal dolosa e porte ilegal de arma de fogo.

Testemunhas relataram que homens encapuzados chegaram em um carro preto, cercaram o comerciante e efetuaram disparos. No local, a perícia encontrou cápsulas de fuzil.

Motorista de aplicativo teria sido vítima de bala perdida 

Durante o tiroteio, o motociclista de aplicativo Adão Ferreira, que trafegava pela rua, foi atingido pelos disparos. O rapaz de 27 anos chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Depois do crime, os criminosos fugiram e incendiaram o veículo utilizado na ação. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou a ocorrência na Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19).

Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense (Pefoce) realizaram as primeiras diligências no local. O caso está sob investigação da Delegacia de de Juazeiro do Norte. 

Até a publicação desta matéria não há registro de prisões em relação ao caso. 

