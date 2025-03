Polícia Militar desarticula grupo que planejava assassinar ex-prefeito de Nova Olinda, no Cariri

Oito homens foram presos pelo envolvimento na trama. O grupo havia se deslocado do Pernambuco com destino ao Cariri para cometer o crime.

Um grupo de oito homens foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) suspeito de articular um plano para assassinar o ex-prefeito de Nova Olinda, Ítalo Brito (PT). A prisão ocorreu no bairro Batateiras, na cidade do Crato, nesta segunda-feira, 10. Segundo a PMCE, os suspeitos foram capturados em posse de armas de fogo e munições.

Dentre os suspeitos presos, estavam três empresários e cinco homens apontados como executores da tentativa de assassinato. A PMCE informou que o grupo saiu de Gravatá, em Pernambuco, com destino à Nova Olinda com objetivo de executar o crime. A operação foi deflagrada após investigações do setor de inteligência da Polícia Militar apontar o planejamento do atentado.