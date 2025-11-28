Polícia Civil identifica alvos do PCC e prende três no CE e em MGsuspeitos

Polícia Civil cumpriu mandados de prisão no Ceará e em Minas Gerais / Crédito: reprodução

A Polícia Civil do Ceará (PCCE), por meio da delegacia de Tauá, deflagrou nas primeiras horas desta sexta-feira, 28, a 4ª fase da Operação Embrião. A ofensiva cumpriu três mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão contra integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), que tenta se consolidar na região dos Inhamuns. As ordens judiciais, expedidas pelo 6º Núcleo de Custódia de Crateús, foram cumpridas simultaneamente nas cidades cearenses de Tauá e Parambu, e no município de Poços de Caldas, em Minas Gerais.

O POVO apurou que os alvos dos mandados de prisão foram identificados como Ryan Rodrigues de Freitas, Leandro Moreira Pedrosa e Francisco Lucas Eduardo. Os acusados responderão pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. A operação foi coordenada pelo delegado Danilo Távora, titular da Delegacia de Tauá. Em entrevista ao O POVO, o delegado explica que o nome da operação reflete a urgência tática da polícia de impedir que o grupo paulista do PCC crie raízes na região, eliminando a célula criminosa ainda em seu estágio inicial. "O nome 'Embrião' é justamente por tentarmos eliminar a facção no começo. Eles estão tentando se estabelecer, então a ideia é destruir esse 'embrião' agora, para que eles não prolonguem a situação de dominância aqui na cidade e na região", afirmou Távora. As investigações apontam um fenômeno de sucessão no crime local. A região da Área Integrada de Segurança 22 (AIS-22) era historicamente dominada pela facção Guardiões do Estado (GDE). Depois do desmantelamento da liderança local na Operação Purgativo, o PCC iniciou uma ofensiva para tomar o território.

PCC disputava territórios com remanescentes da facção em Tauá "Depois das fases da Operação Purgation, o PCC começou a disputar território com os remanescentes da facção na cidade. Eles conseguiram afastar a GDE e 'batizaram' quem ficou em integrantes do PCC", explicou o delegado. O grupo não se limitava à venda de drogas. Segundo o delegado Danilo Távora, os investigados agiam como "braço armado", realizando execuções para garantir o controle em municípios como Tauá, Parambu, Quiterianópolis, Mombaça, Catarina e Arneiroz. "A participação deles envolvia domínio de tráfico e execução de desafetos. Temos investigações de que eles já mataram integrantes de facções rivais e até membros do próprio grupo", detalhou a autoridade policial.