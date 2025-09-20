Oito presos após morte de mãe, filha e adolescente no Ceará

Após morte de mãe, filha e adolescente, oito são capturados em Juazeiro do NorteArmas e o carro que teriam sido utilizados no crime foram apreendidos. Crime vitimou uma mulher de 27 anos e duas crianças de 10 e 12 anos
Após o triplo homicídio registrado na noite dessa sexta-feira, 19, em Juazeiro do Norte (Cariri Cearense), oito pessoas foram capturadas pelas Forças de Segurança do Estado. Entre elas estão três suspeitos de terem praticado o crime.
As informações foram divulgadas pelo próprio governador Elmano de Freitas (PT), em suas redes sociais, na noite deste sábado, 20.
Conforme Elmano, cinco dos presos são suspeitos de integrar um grupo criminoso rival ao dos autores do triplo assassinato. Além disso, as armas e o carro que teriam sido utilizados na matança foram apreendidos.
"Lamento demais pelas vítimas, mas esses bandidos não ficarão impunes", afirmou o governador. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, assim como a possível motivação para o crime.
Leia mais
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que os suspeitos do triplo assassinato são dois adultos e um adolescente — os nomes dos maiores de 18 anos não foram divulgados.
Já em relação aos demais suspeitos presos, a pasta divulgou que eles foram autuados pelos crimes de integrar organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.
O triplo homicídio foi registrado por volta das 23h30min em um bar localizado no bairro Timbaúbas. Conforme apurou a rádio O POVO CBN Cariri, os autores do crime foram trafegavam em um carro preto. Dois homens desceram do veículo e efetuaram os disparos, fugindo logo em seguida.
Morreram na ação: uma mulher de 27 anos, identificada como Patrícia Andrade do Nascimento, que era cliente do bar; a filha dela, uma criança de 10 anos; e uma adolescente de 12 anos, filha da dona do bar.
Um adolescente de 17 anos também foi baleado, tendo sido socorrido ao Hospital Regional do Cariri. Um cachorro ainda morreu na ação.
Outro homicídio foi registrado durante a noite em Juazeiro
Também na noite de sexta, um outro homicídio foi registrado em Juazeiro do Norte, cerca de trinta minutos antes do triplo homicídio.
Um homem de 25 anos foi morto a tiros em plena via pública no bairro Pirajá, localizado a cerca de dois quilômetros do local onde as três pessoas foram mortas no bairro Timbaúbas.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não confirmou se os dois crimes têm relação entre si. Nenhum suspeito do assassinato desse homem, que não teve a identidade divulgada, havia sido preso até o fechamento desta matéria.
A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte também é a unidade responsável pela investigação desse caso.
Até a última quarta-feira, 17, mais recente atualização disponibilizada pela SSPDS, 41 homicídios haviam sido registrados em Juazeiro do Norte em 2025. No mesmo período do ano passado, haviam ocorrido 59 assassinatos.