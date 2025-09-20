Oito presos após morte de mãe, filha e adolescente no Ceará

Três pessoas foram mortas e uma outra ficou ferida em um ataque a tiros em um bar em Juazeiro do Norte / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Após o triplo homicídio registrado na noite dessa sexta-feira, 19, em Juazeiro do Norte (Cariri Cearense), oito pessoas foram capturadas pelas Forças de Segurança do Estado. Entre elas estão três suspeitos de terem praticado o crime. As informações foram divulgadas pelo próprio governador Elmano de Freitas (PT), em suas redes sociais, na noite deste sábado, 20.

Já em relação aos demais suspeitos presos, a pasta divulgou que eles foram autuados pelos crimes de integrar organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O triplo homicídio foi registrado por volta das 23h30min em um bar localizado no bairro Timbaúbas. Conforme apurou a rádio O POVO CBN Cariri, os autores do crime foram trafegavam em um carro preto. Dois homens desceram do veículo e efetuaram os disparos, fugindo logo em seguida. Morreram na ação: uma mulher de 27 anos, identificada como Patrícia Andrade do Nascimento, que era cliente do bar; a filha dela, uma criança de 10 anos; e uma adolescente de 12 anos, filha da dona do bar.

Um adolescente de 17 anos também foi baleado, tendo sido socorrido ao Hospital Regional do Cariri. Um cachorro ainda morreu na ação. Outro homicídio foi registrado durante a noite em Juazeiro Também na noite de sexta, um outro homicídio foi registrado em Juazeiro do Norte, cerca de trinta minutos antes do triplo homicídio. Um homem de 25 anos foi morto a tiros em plena via pública no bairro Pirajá, localizado a cerca de dois quilômetros do local onde as três pessoas foram mortas no bairro Timbaúbas.