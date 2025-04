Sete pessoas presas por fraudes bancárias e estelionatos eletrônicos no Ceará

Entre os crimes, investigados na operação Spectre, estão empréstimos fraudulentos em nome das vítimas, saques indevidos do FGTS, abertura de contas bancárias com burla à biometria facial e fraudes eletrônicas por meio da técnica de spoofing

/ Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Ceará

Sete pessoas foram presas suspeitas de praticar fraudes bancárias e estelionatos eletrônicos através de uma organização criminosa no Ceará. As capturas aconteceram por meio da primeira fase da Operação Spectre, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), deflagrada nesta segunda-feira, 28.

Entre os crimes identificados nas investigações estão empréstimos fraudulentos em nome das vítimas, saques indevidos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e abertura de contas bancárias com burla à biometria facial.