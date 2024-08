Voepass é notificada a ampliar canais de comunicação após acidente aéreo

De acordo com o MJSP, somente um canal de atendimento foi disponibilizado após o ocorrido Crédito: Nelson Almeida / AFP

A companhia aérea Voepass, antiga Passaredo, irá ser notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a ampliar os canais de atendimento com as famílias das vítimas do acidente de avião que ocorreu na última sexta-feira, 9, em Vinhedo, interior de São Paulo.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O aviso foi realizado nesta segunda-feira, 12. Segundo relatos apurados pelo MJSP, somente um canal de atendimento foi disponibilizado após o ocorrido, quantidade que não foi o suficiente para atender as solicitações realizadas. Desta forma, de acordo com nota oficial, a Senacon informa que "adotará essa e outras medidas necessárias para amenizar a dor dos familiares e amigos das vítimas".