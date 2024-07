Homem é preso com 22 pássaros silvestres em Juazeiro do Norte

Um homem de 45 anos foi detido na posse de 22 pássaros silvestres em Juazeiro do Norte, na tarde da última sexta-feira, 27. A ação foi efetuada pela Polícia Militar (PMCE) por meio do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA).

Entre os animais resgatados estavam espécies como um papagaio, quatro xeques, três craúnas, um sabiá, um canário-da-terra, um azulão e 11 tizius fêmeas.

O suspeito foi conduzido até a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime ambiental contra o homem.