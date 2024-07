Empresa de ônibus Bom Jesus do Horto suspende atividades em Juazeiro do Norte

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o titular do Departamento Municipal de Trânsito de Juazeiro (Demutran) explicou que a Via Metro venceu a concessão para transporte coletivo do município

Após quase 60 anos atuando no município de Juazeiro do Norte, no Cariri, a empresa Bom Jesus do Horto paralisou suas atividades nesta segunda-feira, 22. A linha fazia a rota do centro da cidade até o bairro Horto.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o titular do Departamento Municipal de Trânsito de Juazeiro (Demutran), coronel Adailton Silva, explicou que a Via Metro venceu a concessão para transporte coletivo do município e que existe a previsão que essa linha volte a funcionar, no entanto, ainda não há data definida.

“Convém ressaltar que o transporte público hoje é operado através de concessão pela empresa Via Metro e ela foi a vencedora deste certame público, através de uma licitação pública. A Viação Metropolitana (Via Metro) é que opera na cidade de Juazeiro do Norte e é subsidiada pelo município, haja vista que o transporte público não opera por si só”, explicou.