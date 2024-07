Juazeiro do Norte: candidatos poderão gastar até R$ 1,7 milhão na campanha

Os candidatos que desrespeitaram os limites de gastos fixados para cada campanha terão de pagar multa equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o teto definido, e podem ser enquadrados no crime de abuso de poder econômico

Crédito: Divulgação/Prefeitura de Juazeiro do Norte

Os candidatos a prefeito em Juazeiro do Norte nas eleições de 2024 estão autorizados a gastar até R$ 1,7 milhão na campanha eleitoral deste ano. O valor é 41% maior em relação ao limite de gastos nas eleições de 2020, que foi de R$ 1,2 milhão. Os dados foram disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Leia mais Quanto candidatos a prefeito e vereador vão poder gastar este ano no Ceará? Confira ranking

Sobre o assunto Quanto candidatos a prefeito e vereador vão poder gastar este ano no Ceará? Confira ranking

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em Crato e Barbalha, segundo e terceiro colégios eleitorais do Cariri, respectivamente, as campanhas dos candidatos a prefeito também poderão gastar mais em comparação com o pleito de quatro anos atrás.