Com 15 dias para o fim da quadra chuvosa, Ceará tem 55 açudes sangrando

Com 15 dias para o fim da quadra chuvosa de 2024, o Ceará tem 55 açudes com 100% da capacidade preenchida, de acordo com dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), que monitora os 157 reservatórios do Estado. Durante o período, o Ceará chegou a ter um pico de 72 açudes sangrando no último dia 25 de abril, a melhor marca registrada desde 2009.

Além dos 55 açudes sangrando, o Estado tem 25 reservatórios com volume acima dos 90% e outros 19 com volume inferior a 30%. Ao todo, 56,7% da capacidade hídrica do Ceará está preenchida.