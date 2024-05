Polícia Federal empossa novo superintendente no Ceará

O delegado federal José Antônio Simões afirma ter percorrido todas as extremidades do Brasil em prol do serviço na Polícia Federal

Compuseram a mesa na solenidade, além do último superintendente, autoridades como: Gustavo Paulo Leite de Sousa, diretor-executivo da Polícia Federal; o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) Samuel Elânio; o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) Raimundo Nonato Silva Santos; o promotor de Justiça Francisco Lucindo Queiroz Júnior e o desembargador Durval César Vasconcelos Maia.

Tomou posse, na manhã desta quinta-feira, 25, o novo superintendente da Polícia Federal (PF) no Ceará. O delegado federal empossado foi José Antônio Simões de Oliveira Franco, 43, ele irá substituir Rodrigo Carneiro Gomes. Cerimônia foi no Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Em coletiva, ele disse que a PF irá atuar para preservar o pleito das eleições de 2024 junto a outras instituições, mas que a PF possui um papel de protagonismo. Ele afirmou que houve uma reunião junto do TRE-CE e Ministério Público Eleitoral para mapear as localidades mais críticas e que a PF irá começar um planejamento como atuar nesses municípios.

Gustavo Leite de Sousa, diretor-executivo da PF, falou que a Polícia Federal aposta em duas grandes entregas contra a criminalidade: a FICCO e o Grupo de Investigações Sensíveis (Gise). “No último ano, a PF aumentou 257% o volume de recursos apreendidos em bens, direitos e valores que estavam em aquisição de criminosos e que podem ser alienados e abastecer o fundo de Segurança Pública”, disse.

José Antônio Simões nasceu na cidade de Assis, em São Paulo. Possui bacharelado em Direito pela Fundação de Ensino Eurípedes Soares da Rocha de Marília em São Paulo e tem pós-graduações em Direitos Humanos e Cidadania, Segurança Pública, Gestão Pública e Psicologia Positiva, e em Liderança de Desenvolvimento em equipes.

No âmbito da experiência, Franco esteve como superintendente da Polícia Federal no Piauí, e também como delegado regional executivo nas superintendências regionais de Rondônia e Rio Grande do Norte, ele foi chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes no Mato Grosso do Sul. Ele está na Polícia Federal desde 2007.