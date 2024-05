Ceará deve receber R$ 251 milhões para reduzir efeitos climáticos no semiárido

Crédito: Divulgação/Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará

O investimento é uma parceria entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), da Organização das Nações Unidas (ONU). O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o coordenador de Programa do Fida no Brasil, Hardi Vieira, e o governador do Ceará, Elmano de Freitas, participaram da solenidade .

Anunciado nesta quarta-feira, 15, em cerimônia realizada no Palácio da Abolição, sede do Governo em Fortaleza, o montante deverá beneficiar cerca de 63 mil famílias cearenses.

O Ceará vai receber R$ 256 milhões em recursos destinados para 72 municípios da região do semiárido . O investimento faz parte do projeto “Sertão Vivo” , que visa reduzir as mudanças climáticas, fortalecer a agricultura familiar, aumentar a produtividade e combater a fome.

De acordo com Hardi Vieira, coordenador do programa do Fida, o projeto também visa que os agricultores adquiram conhecimento sobre as temáticas de agricultura resiliente ao clima.

No programa, serão priorizadas famílias cadastradas no CadÚnico, mulheres, jovens, quilombolas, indígenas e povos tradicionais. Segundo o representante do Fida, a expectativa é que o pagamento dos recursos ao Estado seja efetuado até junho de 2024.

De acordo com a Secretária do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), os municípios contemplados são:

Acarape, Acaraú, Aiuaba, Alto Santo, Apuiarés, Aracoiaba, Aratuba, Arneiroz, Barreira, Barroquinha, Baturité, Bela Cruz, Boa Viagem, Camocim, Canindé, Capistrano, Caridade, Carnaubal, Chaval, Chorozinho, Croatá, Cruz, Ererê, General Sampaio, Granja, Guaraciaba do Norte, Guaramiranga, Ibiapina, Ipu, Iracema, Irauçuba, Itapajé, Itapiúna, Itatira, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Jijoca de Jericoacoara, Limoeiro do Norte, Madalena, Marco, Martinópole, Miraíma, Morada Nova, Morrinhos, Mulungu, Ocara, Pacoti, Palhano, Palmácia, Parambu, Paramoti, Pentecoste, Pereiro, Potiretama, Quiterianópolis, Quixeré, Redenção, Russas, São Benedito, São João do Jaguaribe, São Luís do Curu, Tabuleiro do Norte, Tauá, Tejuçuoca, Tianguá, Tururu, Ubajara, Umirim, Uruburetama, Uruoca e Viçosa do Ceará.

Conforme o secretário executivo do Desenvolvimento Agrário, Marcos Jacinto, a destinação dos recursos aos municípios e, por conseguinte, às famílias, será personalizada.

“Primeiro, vamos reunir as entidades municipais para escolher os beneficiários, conforme os critérios do programa. Em seguida, desenvolveremos o Plano de Investimento em Agricultura Resiliente ao Clima, que determinará os investimentos com base no contexto de cada família, seja em formas de produção ou equipamentos. Com isso, faremos os repasses para que as famílias possam adquirir o necessário para implementar seus projetos”, explica.