Adolescente leva simulacro de arma para escola após ser ameaçada por facção criminosa, no Cariri

Uma adolescente de 13 anos foi flagrada carregando um simulacro de arma de fogo em uma escola pública de Juazeiro do Norte. A ocorrência foi registrada na última sexta-feira, 23. A jovem teria levado o material para a escola após ser ameaçada por membros de uma facção criminosa.

A arma falsa foi vista pelos professores do colégio dentro da bolsa da adolescente. Após ter o material apreendido, a jovem justificou a posse do objeto, alegando sofrer ameaças no bairro em que reside. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que encaminhou a jovem e a responsável para a Delegacia da Polícia Civil de Juazeiro do Norte para prestar esclarecimentos.