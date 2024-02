Motocicleta colide com VLT em Juazeiro do Norte; ninguém fica ferido

Uma motocicleta que conduzia um carrinho com garrafões de água para entrega colidiu com um VLT, por volta das 8 horas desta sexta-feira, 16, na avenida Paulo Maia, em Juazeiro do Norte, a 489 km de Fortaleza. Apesar da força do impacto, não houve feridos, apenas danos materiais.

De acordo com os relatos, o condutor da motocicleta cruzou a cancela, ignorando os sinais sonoros e visuais, e o VLT não teve tempo hábil para realizar a frenagem.