Motoristas escolares de Juazeiro do Norte realizam paralisação e alunos ficam prejudicados

Motoristas escolares contratados pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, realizaram uma paralisação na manhã desta terça-feira, 20. A categoria reinvindica reajuste salarial e o pagamento de horas extras que teriam sido suspensas. Ao todo, 56 ônibus escolares deixaram de operar ao longo do dia, o que prejudicou alunos da rede pública municipal e estadual.

Segundo a Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte (Seduc), o movimento não foi informado previamente ao Poder Público. Em nota, a pasta negou as acusações referentes ao pagamento dos funcionários e disse que “não existe nenhuma pendência financeira no salário dos profissionais”. Apesar da suspensão do serviço, as aulas continuaram de maneira normal.

Procurada pelo POVO, a Seduc afirmou que recebeu um abaixo-assinado dos motoristas sobre o pedido de reajuste salarial, mas o documento não teria informado o período de paralisação. A pasta disse ainda que tentou se reunir nesta terça-feira para dialogar com a categoria, mas não obteve sucesso. Questionada, a pasta não informou quando o serviço de transporte escolar público será retomado.