Gari encontra iPhone no chão e devolve a dono em Juazeiro do Norte

A gari Maria de França, de 59 anos, encontrou um iPhone 13 enquanto limpava as ruas do bairro Triângulo, Juazeiro do Norte, a 492 km de Fortaleza.

Ela não pensou duas vezes e procurou o dono pela internet. Ainda teve de recusar uma proposta para vender o aparelho. O caso aconteceu na última quinta-feira, 15.

Ela relatou que viu apenas a sacola e em seguida encontrou o celular novo, apenas com a tela trincada, ainda na caixa e com nota fiscal.