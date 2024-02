Comerciante que sofreu tentativa de feminicídio apresenta sinais de melhora

A comerciante Laísa do Nascimento Andrade, 26, que sofreu uma tentativa de feminicídio no dia 12 de janeiro em Juazeiro do Norte, a 489 km de Fortaleza, apresentou sinais de melhora e avançou na recuperação. Ela está de alta médica desde o dia 26 do mês passado.

A jovem passa por um tratamento em casa, onde recebe cuidados especializados principalmente nas áreas de fisioterapia e psicologia devido a crises de ansiedade oriundos do incidente.