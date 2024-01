Dentista contratou homens para esfaquear mulher em Juazeiro devido à dívida trabalhista

A partir do crime, as equipes da Polícia Militar (PMCE) e da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) começaram as buscas em relação ao caso e identificaram a motocicleta usada na ação. Com informações sobre o veículo, foi possível chegar até um dos executores: Marcelo Barbosa de Almeida, de 24 anos, foi o primeiro a ser preso no último sábado, 13.

A prisão de Marcelo fez com que a Polícia chegasse a Carlos Alberto, que também foi preso e é suspeito de ter contratado a dupla para efetuar o crime. Não foi informado o nome do terceiro envolvido, preso em Aurora, mas que teria sido um dos executores do crime.

As investigações apontaram que Carlos, que é considerado um intermediador, contratou a dupla a mando do dentista.

Levantamentos técnicos da PC-CE apontaram que a companheira do dentista também teve envolvimento na articulação do crime. As informações são do delegado Júlio Agrelli, da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

O crime teve grande repercussão após a divulação das imagens das câmeras de vigilância, que auxiliaram a Polícia na identificação dos executores.