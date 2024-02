Descarte irregular de pneus gera focos de dengue em Juazeiro do Norte

Um ponto irregular de descarte de pneus tem preocupado a população do bairro São Miguel, em Juazeiro do Norte, município a 489 quilômetros de Fortaleza. Desde o início da quadra chuvosa, que tem se intensificado nos últimos dias, o local situado na Rua do Seminário vem acumulando água parada e gerando focos para o Aedes Aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

O objetivo inicial do local realmente era o depósito de restos de pneus e outros resíduos, pois nele funcionava o chamado “Engenho do lixo”, posto onde os materiais eram descartados de forma sustentável.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O serviço de reciclagem foi descontinuado há cerca de seis meses, mas continua sendo usado por borracharias da região como destino final para as sobras de borracha.