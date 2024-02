Cariri: Homem acusado de matar mulher grávida é condenado a 75 anos de prisão

Um homem acusado de matar uma gestante foi condenado, nessa quinta-feira, 15, a 75 anos e nove meses de prisão no município de Juazeiro do Norte, a 489 quilômetros de Fortaleza.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), o caso aconteceu na madrugada do dia 5 de janeiro de 2020, quando o acusado, identificado como Leandro Cardoso dos Santos, e dois adolescentes invadiram a casa da vítima enquanto ela dormia.

