Chuvas no Ceará: condições para chuva em todas as macrorregiões devem seguir até sexta

Ao todo, 113 municípios cearenses registraram chuvas nas últimas 24 horas, com Quixeramobim com o maior acumulado

A Funceme informou ainda que as precipitações previstas para hoje e para os próximos dias têm associação com as áreas de instabilidades do oceano atlântico, assim como os efeitos da brisa, combinação de temperaturas, umidade e relevo.

Nestes locais, são esperadas chuvas mais fortes no período da tarde e noite. Já na faixa litorânea, o que inclui Fortaleza e Região Metropolitana, as chuvas são esperadas entre a madrugada e a manhã.

O Ceará segue com condições favoráveis de chuvas isoladas em todas as macrorregiões até esta sexta-feira, 16. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), entre quarta-feira, 14, e a quinta-feira, 15, as precipitações devem se concentrar nas regiões do Cariri, Sertão Central e Inhamuns.

Chuvas no Ceará: Quixeramobim tem maior acumulado de chuvas nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas, Quixeramobim, a 204,3 km de Fortaleza, registrou o maior acumulado de chuvas com 66 mm. Em seguida estão os municípios de Novo Oriente, com 65mm; Barro, com 63.6 mm; Alto Santo, com 56mm; Varjota, 47mm; Iracema, com 44 mm; Aurora, com 43.4 mm; e Iguatu, com 43 mm.

Ao todo, 113 municípios cearenses registraram chuva, com 70 municípios com registros de até 20mm, 19 municípios com até 40mm e 7 municípios com 50 ou mais. Os dados divulgados foram apurados entre as 7 horas da manhã desta terça-feira, 13, e as 7 horas da manhã desta quarta-feira, 14.



Veja os postos com maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas no Ceará