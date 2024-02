Milagres tem maior chuva no Ceará nas últimas 24 horas; veja previsão do tempo

O município de Milagres, a 482,5 km de Fortaleza, registrou a maior quantidade de chuvas no Ceará nas últimas 24 horas, com 113.2 milímetros (mm) detectados (posto: Milagres). Ao todo, choveu em 120 cidades do Estado entre as 7 horas de quarta-feira, 14, e as 7 horas desta quinta-feira, 15. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Após Milagre, aparcem com maiores índices os municípios do Crato (posto: ponto da serra), com 100 mm, Missão Velha (posto: jamacaru), com 94.2, e Viçosa do Ceará (posto: manhoso), com 77 mm.