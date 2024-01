Quadro de saúde de empresária esfaqueada em Juazeiro é estável

A empresária Laísa do Nascimento Andrade, de 26 anos, segue internada no Hospital Regional do Cariri após ter sido esfaqueada dentro da própria loja em Juazeiro do Norte, a 489 quilômetros de Fortaleza. O último boletim médico aponta que o estado de saúde da empresária é estável, de acordo com a assessoria de comunicação da unidade de saúde.

Laísa está consciente, orientada e obedece a comandos, além de respirar sem o suporte de oxigênio e sem desconforto.