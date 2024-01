Mulher esfaqueada em Juazeiro: acusados de planejar morte da empresária são denunciados pelo MPCE

Cinco pessoas acusadas de envolvimento na tentativa de homicídio contra a empresária Laísa do Nascimento Andrade, de 26 anos, no município de Juazeiro do Norte, a 489 quilômetros de Fortaleza, foram denunciadas nessa quinta-feira, 25, pelo Ministério Público do Ceará (MPCE).

De acordo com a denúncia, o dentista Francisco Jonhnatan Alves e Silva e a esposa dele, Savana Silva de Oliveira, eram ex-empregadores da vítima e contraram Carlos Alberto Evangelista Silva para matar a empresária. O crime teria sido motivado por uma dívida trabalhista de R$ 10 mil.