Juazeiro: Suspeitos de tentar matar mulher em loja de roupas são presos

Marcelo Barbosa de Almeida, de 24 anos, Carlos Alberto Evangelista Silva, de 42 anos, e um terceiro suspeito de nome não informado foram presos suspeitos da tentativa de homicídio contra uma empresária no município de Juazeiro do Norte, à 489 quilômetros de Fortaleza.

As prisões foram registradas no sábado, 13, e no domingo, 14. A vítima estava dentro da própria loja de roupas, na sexta-feira, 12, quando foi atacada por dois criminosos com uma faca. Ela está hospítalizada em estado grave.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o primeiro a ser preso foi Marcelo, e o segundo, Carlos Alberto, que é considerado o mandante do crime. Ele teria contratado os dois homens para matar a vítima.