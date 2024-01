Empresária esfaqueada em loja recebeu alta médica na tarde desta sexta-feira, 26

Após ser vítima de uma tentativa de homicídio, a empresária Laísa do Nascimento Andrade, de 26 anos, recebeu alta médica do Hospital Regional do Cariri (HRC), nesta sexta-feira, 26. O crime ocorreu no último dia 12 de janeiro, enquanto a mulher estava dentro da própria loja, em Juazeiro do Norte, a 489 km de Fortaleza.

Na ocasião do crime, dois homens entraram na loja de Laísa, fingiram ser clientes e surpreenderam a empresária com golpes de faca. Os suspeitos também levaram o celular, a bolsa e os fones de ouvido da vítima para simular um latrocínio (roubo seguido de morte).

O crime, no entanto, teria sido motivado por um processo trabalhista que Laísa movia contra um consultório odontológico. A vítima trabalhou no estabelecimento e tinha uma ação indenizatória na Justiça. A situação teria motivado um dentista e a companheira dele, que não tiveram nomes divulgados, a contratarem um grupo para executar a mulher.